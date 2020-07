Die Stadt Frankenthal liegt bei Baugenehmigungen im Vergleich mit anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz weit hinten. Das zeigen Daten, die das Statistische Landesamt in Bad Ems veröffentlicht hat. Demnach wurde im Zeitraum Januar bis März 2020 in Frankenthal der Bau von nur zwei neuen Wohngebäuden mit zusammen drei Wohnungen genehmigt. Als wichtige Kennziffer berechnen die Statistiker auch die Anzahl der Wohnungen pro 10.000 Einwohner: Mit einem Wert von 0,6 liegt Frankenthal unter allen kreisfreien Städten und Kreisen des Landes auf dem zweitletzten Platz hinter Zweibrücken (Kennzahl: 0,3). Zum Vergleich: In Ludwigshafen wurden im selben Zeitraum 15 Neubauten mit 53 Wohnungen genehmigt (3,1 pro 10.000 Einwohner), im Kreis Bad Dürkheim 37 Gebäude mit 67 Wohnungen (5,1), im Rhein-Pfalz-Kreis 48 Gebäude mit 129 Wohnungen (8,3 pro 10.000 Einwohner). Die landesweit mit Abstand höchste Kennzahl weisen die Statistiker für Landau aus: 123 genehmigte neue Wohnungen dort – das sind 26,2 pro 10.000 Einwohner.

Zieht man zum Vergleich die Daten des ersten Quartals 2019 heran, haben sich die ohnehin extrem niedrigen Frankenthaler Werte noch einmal halbiert. Das widerspricht dem Landestrend: Unterm Strich gab es bei Baugenehmigungen eine leichte Zunahme – von 1537 genehmigten neuen Wohnungen im ersten Vierteljahr 2019 auf 1611 im Vergleichzeitraum 2020.