Vorbereitungen für den neuen Kreuzungsbahnhof in Kirchheim an der Weinstraße sind laut Deutsche Bahn der Grund für weitere Zugausfälle und Schienenersatzverkehr auf den Strecken rund um Grünstadt und Freinsheim. Am Wochenende von 25. bis 26. Februar liegt dort der komplette Zugverkehr lahm. Betroffen ist auch die RB 46, die von Ludwigshafen über Frankenthal Hauptbahnhof und Flomersheim sowie Lambsheim nach Grünstadt und Ramsen fährt. Diese Züge werden weitgehend durch Busse ersetzt, teilt das Unternehmen mit. Auch auf der Linie RB 45 (Neustadt – Grünstadt – Monsheim) fährt Schienenersatzverkehr. Die Strecke zwischen Bad Dürkheim und Neustadt werde mit Ausnahme einer Nachtverbindung nach Fahrplan bedient. Wie lange Kunden noch mit Einschränkungen wegen der Bauarbeiten rechnen müssen, kann die DB nicht sagen. Die geänderten Fahrpläne sind auch online abrufbar unter bauinfos.deutschebahn.com online.