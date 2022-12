Ein wichtiger Baustein für die BASF, die ihren Schwerlastverkehr zum Ludwigshafener Werk komplett neu sortiert, ist das Logistikzentrum, das westlich der Kläranlage auf Frankenthaler Gemarkung im Frühsommer in Betrieb geht. Das 6,6 Hektar große Areal bietet Platz für 220 konventionelle Sattelzüge und 16 Gigaliner. Bis zu 1200 Brummis werden täglich an der Kontrollstelle abgefertigt und müssen die für Gefahrguttransporte vorgeschriebene ADR-Prüfung durchlaufen. Erst dann haben sie via Tor 15 in der Nachtweide freie Fahrt auf das Werksgelände. Durch das millionenschwere Logistikprojekt des Chemiekonzerns rückt ein seit vielen Jahren diskutierter Schwachpunkt wieder in den Fokus: die viel zu schmale Brücke an der B9-Anschlussstelle Mörsch, die den Schwerlastverkehr nicht aufnehmen kann, sodass Umwege nach Norden und Wendemanöver nötig sind. Damit sich dieser Zustand bald ändert, gibt es eine Zusage der BASF, sich an der Sanierung der Brücke – ergänzt um einen sicheren Fuß- und Radweg – finanziell zu beteiligen.