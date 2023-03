Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Betriebsstart der neuen Abfertigung Nord, wo künftig bis zu 1200 Sattelzüge vor der Einfahrt ins BASF-Stammwerk kontrolliert werden, hat bei Mörscher Kommunalpolitikern Fragen aufkommen lassen: Wann wird die marode und enge Brücke über die B9 ersetzt? Warum hat der Ludwigshafener Chemiekonzern den Bau der sogenannten Nordroute auf Eis gelegt.

Grüne und SPD hatten sich beide zur Sitzung des Ortsbeirats am Donnerstagabend nach dem Stand in Sachen Brücke erkundigt – ein Dauerbrenner in Mörsch. Neben der Tatsache,