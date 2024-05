Die Freiwillige Feuerwehr Dirmstein hat sich verstärkt: Am Pfingstsamstag haben 20 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren ihren Dienst in der Bambini-Feuerwehr angetreten, teilt die Verbandsgemeinde Leiningerland mit. Ziel sei es, so Wehrführer Christian Huber, „langfristig den Nachwuchs zu sichern“. Spielerisch und kindgerecht sollen die jungen Löschzwerge und Löschdrachen künftig alle 14 Tage mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Dirmstein von Jacqueline Wilhelm und Florian Keiser an das Thema Feuerwehr herangeführt werden.

Neben der Bambini-Abteilung besteht in Dirmstein seit 1999 auch eine Jugendfeuerwehr. Die Jugendarbeit funktioniere gut, immerhin „über die Hälfte der Aktiven in der Freiwilligen Feuerwehr kamen über die Jugendfeuerwehr zum Dienst“, informiert Markus Ittel, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland.