Christian Baldauf will bei der Landtagswahl am 14. März 2021 wieder als Direktkandidat im Wahlkreis Frankenthal antreten. Über die Kandidatur stimmen Mitglieder aus dem CDU-Kreisverband Frankenthal und aus dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis (Bobenheim-Roxheim und Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim) bei einer Versammlung am Montag, 20. Juli, 19 Uhr, in Frankenthal auf dem Gelände der TG Frankenthal in der Nähe des Jahnplatzes ab. Als Ersatzkandidatin stellt sich auf Vorschlag des Kreisverbands Rhein-Pfalz-Kreis erneut Barbara Eisenbarth-Wahl aus Lambsheim dem Mitgliedervotum.

Der 52-jährige Rechtsanwalt Baldauf gehört dem Landtag seit 2001 an. Er ist Vorsitzender der CDU-Fraktion, gehört dem CDU-Bundesvorstand an und ist auch Mitglied des Frankenthaler Stadtrats. Die Architektin Barbara Eisenbarth-Wahl (41) ist unter anderem stellvertretende Vorsitzende der CDU im Rhein-Pfalz-Kreis, Fraktionsvorsitzende im Ortsgemeinderat Lambsheim sowie Vorsitzende des CDU-Ortsvereins Lambsheim. Wegen der Schutzbestimmungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beachten sind, findet die Versammlung unter freiem Himmel auf dem TG-Gelände statt. Besucher werden gebeten, „den Seiteneingang zum Sportplatz zu nutzen“. Eingeladen sind dazu neben Parteimitgliedern auch ausdrücklich „interessierte Gäste“.