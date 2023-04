Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Machen in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz die punktgleich an der Spitze stehenden ASV Mörsch und TuS Dirmstein den Meister unter sich aus? Oder schaffen vielleicht noch Eintracht Lambsheim oder gar der VfR Frankenthal II den Sprung nach vorn? Alle vier sind bei der Zielsetzung offensiv. In der Abstiegsrunde müssen die VT Frankenthal und auch Vatanspor Frankenthal noch fleißig punkten.

Aufstiegsrunde

ASV Mörsch

„Wir haben jetzt so viel erreicht. Wir wollen Meister werden“, sagt Trainer Thomas Drescher selbstbewusst. Der ASV sei früh ins