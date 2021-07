Soll die Gemeindeverwaltung eine weitere städtebauliche Entwicklung südlich der Einkaufsmärkte am Südring von Bobenheim-Roxheim vorantreiben? Wenn es nach der Mehrheit des Hauptausschusses geht, soll das die Frage für den Bürgerentscheid am 26. September sein. Beschließen muss das allerdings der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 15. Juli, 18 Uhr, in der Jahnhalle.

Grüne lehnen jegliche bauliche Entwicklung ab

In einem von Verwaltungsmitarbeitern und Fraktionsvertretern besuchten kommunalrechtlichen Seminar war eine zweite Frage für möglich erachtet worden, nämlich die, ob überhaupt eine Entwicklung im Außenbereich stattfinden soll. Nur die Grünen und ein FWG-Vertreter waren im Ausschuss dafür, den Bürgern diese Frage zur Abstimmung vorzulegen. SPD und CDU vertraten dagegen die Meinung, dass man sich noch Möglichkeiten offenhalten müsse, in Bobenheim-Roxheim eine Baugebiet zu verwirklichen. Im Moment gehe es aber nur um das Für und Wider eines Baugebiets südlich des Globus-Markts.