Eine gute Woche vor Heiligabend werden – wie schon einmal im Frühjahr – große Teile des öffentlichen Lebens in Frankenthal heruntergefahren. Mit Inkrafttreten der inzwischen 14. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes schließen ab Mittwoch die Stadtbücherei sowie die Kinder- und Jugendtreffs der Stadt. Unterricht in der Musikschule findet nur noch digital statt. Der Wertstoffhof bleibt „bis auf Weiteres“ geöffnet.

Die Stadtbücherei richtet nach Angaben der Verwaltung ab Donnerstag, 17. Dezember, einen Abholservice ein. Pro Büchereiausweis können Nutzer bis zu zehn Medien vorbestellen – vorzugsweise per E-Mail an die Adresse stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter der Nummer 06233 89 630. Die Stadtbücherei vergibt zum Abholen Termine am Donnerstag, 17. Dezember, Freitag, 18. Dezember, Dienstag, 22. Dezember, zwischen 10 und 17.30 Uhr und am Montag, 21. Dezember, zwischen 14 und 17.30 Uhr. Nach der Weihnachtspause sind ab Dienstag, 5. Januar, wieder neue Termine möglich.

Medien können bis Dienstag, 22. Dezember, über die entsprechende Box vor dem Bücherei-Gebäude in der Welschgasse zurückgegeben werden. Alle Leihfristen für innerhalb der Schließzeit – also ab diesem Mittwoch – fällige Medien würden automatisch verlängert. Ein für Donnerstag, 17. Dezember, 16.30 bis 18 Uhr geplantes Treffen des Jugendmedienclubs der Stadtbücherei findet digital per Videochat statt. Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren. Zugangsdaten können Interessierte per E-Mail oder telefonisch anfordern.

Digitaler Unterricht

Ab Mittwoch unterrichten Lehrer der städtischen Musikschule der Stadt zufolge ausschließlich digital. Die Eltern-Kind-Kurse würden vorübergehend ausgesetzt. Die Verwaltung kündigt an, Gebühren dafür „zu gegebener Zeit“ erstatten zu wollen. Schüler und Eltern werden von der Musikschule informiert. Für Rückfragen sei das Sekretariat unter Telefon 06233 45 48 erreichbar.

Um einer weiteren Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen, bleiben die Frankenthaler Kinder- und Jugendtreffs vorerst geschlossen. Das Kinder- und Jugendbüro kann weiterhin telefonisch unter der Nummer 06233 490091 oder per E-Mail an kijub@frankenthal.de kontaktiert werden.

Ausnahme Wertstoffcenter

Das Wertstoffcenter hat laut Angaben der Stadt vor Weihnachten am Freitag, 18. Dezember, 13 bis 16.30 Uhr, und am Samstag, 19. Dezember, 8 bis 12 Uhr, geöffnet. Vom 20. Dezember bis 7. Januar hat die Einrichtung Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) geschlossen. Im neuen Jahr öffnet sie zum ersten Mal am Freitag, 8. Januar. Auf dem Gelände gelten alle vom bisherigen Betrieb seit Beginn der Pandemie bekannten Hygienemaßnahmen weiterhin.

Die von der Stadtverwaltung am 7. Dezember erlassene Allgemeinverfügung, die unter anderem eine nächtliche Ausgangsbeschränkung, eine Ausweitung der Maskenpflicht und Beschränkungen beim Besuch von Alters- und Pflegeeinrichtungen beinhaltet, gilt bis 20. Dezember. Eine neue, angepasste Allgemeinverfügung, die über dieses Jahr hinaus gültig sein werden, will die Verwaltung „in den nächsten Tagen“ erlassen.