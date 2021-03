Der Konsum von Drogen war offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17 Uhr auf der K18 zwischen den Wormser Stadtteilen Herrnsheim und Abenheim ereignet hat. Wie die Polizei am Dienstag meldete, kam ein 25-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, weil er zu schnell unterwegs war. Der Pkw landete im Straßengraben, verletzt wurde der Fahrer nicht. Am Auto entstand Totalschaden. Als die Polizei den Unfall aufnahm, zeigte der 25-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Ein Vortest reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.