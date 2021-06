Zum zweiten Mal in Folge wird wegen der Coronavirus-Pandemie das Bobenheim-Roxheimer Gondelfest nicht stattfinden. Das hat am Mittwochmittag die Gemeindeverwaltung mitgeteilt, nachdem die Landesregierung in ihrer neuen Corona-Bekämpfungsverordnung die Durchführung von Kerwen, Jahrmärkten und Volksfesten weiterhin untersagt.

Keine Planungssicherheit

Die Landesverordnung gilt zwar zunächst nur bis 20. Juni, doch was dann in puncto Infektionsschutz beschlossen wird, ist derzeit völlig offen. „Aus diesem Grunde kann das für das erste Juliwochenende geplante Gondelfest am Roxheimer Altrhein nicht stattfinden“, teilt das Ordnungsamt der Gemeinde mit.