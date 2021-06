Die Rücknahme von Corona-Einschränkungen in Kombination mit besserem Wetter hat nach Meinung der Agentur für Arbeit einen „sehr positiven Einfluss“ auf den Jobmarkt in der Region. Im Frankenthaler Geschäftsbezirk der Behörde ist die Arbeitslosenquote im Mai auf 6,8 Prozent gesunken.

Die sinkende Anzahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus habe es in den vergangenen Wochen ermöglicht, dass in Frankenthal beispielsweise die Außengastronomie öffnen, der Einzelhandel Kunden begrüßen und Baumärkte ihr gesamtes Sortiment anbieten konnten, hält Ralf Lenke fest. Der Geschäftsstellenleiter der hiesigen Arbeitsagentur sieht die Wirkung schon in den aktuellen Zahlen: Im Mai waren der Statistik zufolge noch 2565 Menschen im Bezirk arbeitslos gemeldet – 61 weniger als im Vormonat und 19 weniger als vor einem Jahr. „Dieser positive Trend ist auch bei der Nachfrage nach Arbeitskräften spürbar. Im Mai wurden uns 90 neue Stellen gemeldet, 30 mehr als im Vorjahr“, berichtet Lenke. Der Bestand umfasst damit aktuell 450 Jobmöglichkeiten – 323 davon in Frankenthal selbst.