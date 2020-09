Seit April ist die Arbeitslosenquote als Folge der Corona-Krise in der Region Frankenthal von 6,4 auf nun 7,3 Prozent gestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren im August 2782 Menschen ohne Job – 57 mehr als im Vormonat, 657 mehr als vor einem Jahr.

Der Behörde zufolge haben sich 476 Menschen arbeitslos gemeldet. 412 Frauen und Männer sind wieder ins Erwerbsleben eingestiegen – 16 mehr als im Vormonat, allerdings 205 weniger als im Vorjahr. „Im August haben sich die Arbeitslosenzahlen in der Region Frankenthal kaum verändert. Corona-bedingte Entlassungen sind kaum noch zu verzeichnen“, zitiert die Agentur Ralf Lenke, Leiter der hiesigen Geschäftsstelle, in ihrer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung.

481 Stellen im Bestand

Kaum Veränderungen gab es laut Arbeitsagentur auch auf dem Stellenmarkt. Arbeitgeber haben demnach im August 102 freie Jobs gemeldet und damit drei mehr als im Juli. Im Bestand seien aktuell 481 Angebote, 401 in Frankenthal selbst. „Viele Unternehmen reagieren aktuell verhalten bei Einstellungen, da die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft noch immer nicht abschätzbar sind“, meint Lenke.

Neues Online-Verfahren

Weil Besuche in der Agentur wegen des Infektionsschutzes weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich seien, gebe es auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de ab sofort die Möglichkeit, eine Arbeitslosmeldung mit Hilfe des sogenannten Selfie-Ident-Verfahrens vorzunehmen. Für Lenke ein klarer Vorteil: „Durch das Verfahren ist keine persönliche Vorsprache mehr erforderlich, und die Arbeitslosmeldung erfolgt bequem komplett online.“