Welche Wege gibt es, eine Zeit im Ausland zu verbringen? Darüber will der digitale Vortrag „Ab ins Ausland“ am 22. Februar, 16 Uhr, informieren. Die Veranstaltung des Berufsinformationszentrums (BiZ) der Agentur für Arbeit Ludwigshafen richtet sich an Jugendliche und Erwachsene und läuft online über die kostenlose Anwendung Skype for Business. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zugangslink ist unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen hinterlegt. Weitere Infos zu dem Vortrag gibt es unter Telefon 0621 5993-626.