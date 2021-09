Nun ist es offiziell: Der Wahlausschuss hat am Donnerstag in Ludwigshafen bestätigt, dass Christian Schreider (SPD) das Direktmandat für den Wahlkreis 207 (Ludwigshafen/Frankenthal) gewonnen hat. Von den 152.987 gültigen Erststimmen entfielen 50.108 (32,8 Prozent) auf den SPD-Bewerber und 38.193 (25 Prozent) auf den Zweitplatzierten, Torbjörn Kartes (CDU). Von 210.969 wahlberechtigten Personen hatten 154.911 ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 73,4 Prozent. Das teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstagmorgen mit. Sie ist Vorsitzende des Wahlausschusses.