Die Veranstaltung „Tag der Hofflohmärkte“ findet diesem Jahr in Bobenheim-Roxheim zweimal statt, und zwar am 6. Mai und am 7. Oktober. Zunächst ist am Samstag von 9 bis 16 Uhr der Ortsteil Bobenheim dran, im Herbst öffnen dann die Roxheimer ihre Höfe, Garagen, Scheunen und Vorgärten für den Verkauf von gebrauchten Sachen. Die Trennung der beiden Gebiete erfolgt nach Angaben der ehrenamtlichen Organisatoren Manuel Wagner und Jessica Heineman in Höhe Haardtstraße/Südring.

Plan im Internet

Nähere Informationen, eine Karte und eine Liste der Stände sowie Anmeldemöglichkeiten für den Flohmarkt in Roxheim gibt es auf der Internetseite www.flohmarktboro.de. Letzte Möglichkeit, sich für die Teilnahme am Bobenheimer Flohmarkt anzumelden, ist am Freitag, 5. Mai. Das geht auch unter Telefon 06239 9991577. Die Verkäufer werden angehalten, ihre Stationen mit Luftballons und Schildern kenntlich zu machen. So fänden sich auch Besucher, die keine Karte haben, gut zurecht, so Wagner.