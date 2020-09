Um herauszufinden, ob sich das Coronavirus in der Bobenheim-Roxheimer Gemeindekita in der Breslauer Straße ausgebreitet hat, wird dort am Mittwochmorgen ein Testzentrum eingerichtet. Nach Angaben von Mike Lemke von der Gemeindeverwaltung sollen sich alle Kinder aus der Gruppe der infizierten Erzieherin – sie wurden am Wochenende in häusliche Quarantäne geschickt – an der Kita einfinden, um Abstriche nehmen zu lassen.

Kein anderer Erzieher infiziert

Dann hätten nicht nur die betroffenen Eltern Klarheit, sondern man könne eventuell auch sehen, ob sich die Mitarbeiterin bei Kita-Kindern oder woanders angesteckt habe, so Lemke. Ihm zufolge hat sich aus dem Betreuerteam sonst niemand infiziert, alle Corona-Testergebnisse seien negativ. In drei von vier Kita-Gruppen läuft der Betrieb normal weiter.