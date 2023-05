Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit großen Ambitionen ist Vatanspor Frankenthal in die Saison in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord gestartet. Die Enttäuschung war groß, dass in der Hauptrunde der Einzug in die Aufstiegsrunde