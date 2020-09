Frankenthal beteiligt sich zum zweiten Mal an der Müllsammelaktion Rhinecleanup, die in diesem Jahr am Samstag, 12. Septembe, stattfindet. Von 10 bis 13 Uhr sammeln freiwillige Helfer an diesem Tag am 3,3 Kilometer langen Rheinabschnitt auf städtischem Boden Müll – mit tatkräftiger Unterstützung des Stadtvorstands.

Helfer können sich bis Sonntag, 6. September, per E-Mail bei der Frankenthaler Klimabeauftragten Anna-Chatherina Eggers (Adresse: anna-catharina.eggers@frankenthal.de) anmelden oder sich auf der Internetseite www.rhinecleanup.org direkt für die Aktion in Frankenthal registrieren. Teilnehmen können nach Angaben der Stadtverwaltung Einzelpersonen, Familien, Freundeskreise oder Firmenteams.

Treffpunkt ist der Parkplatz am Ende der Straße Im Spitzenbusch neben der BASF Kläranlage. Von dort aus könne rheinaufwärts und -abwärts Abfall gesammelt werden. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) statte die Sammler mit Handschuhen, Säcken und Greifzangen aus. Es dürfen auch eigene Handschuhe mitgebracht werden. EWF-Mitarbeiter sammeln nach der Aktion die Abfallsäcke ein und entsorgen sie. Auch wer sich spontan der Aktion anschließen möchte, sei willkommen. Aus organisatorischen Gründen sollten Handschuhe und Müllsäcke dann aber selbst mitgebracht werden.

Die Stadt weist darauf hin, dass wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen alle Teilnehmer bei Ankunft ihre Kontaktdaten angeben müssen. Außerdem könnten aus Gründen des Infektionsschutzes in diesem Jahr keine Brezeln und Getränke ausgegeben werden. Helfer werden deshalb gebeten, eigene Getränke mitzubringen. Ein kleines Dankeschön gebe es aber trotzdem am Ende der Aufräumaktion.

Deren Hintergrund ist die Verschmutzung der Weltmeere mit Millionen Tonnen von Plastik Jahr für Jahr. Ein Großteil des Mülls gelange über Flüsse in die Meere – auch in Europa. Die Organisatoren des Rhinecleanup haben sich laut Stadt zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Bei der länderübergreifenden Aktion wird der Rhein von der Quelle bis zur Mündung gesäubert. In Frankenthal sammelten im vergangene Jahr 90 Freiwillige rund 250 Kilogramm Müll.