Die Stadtratsfraktion Die Grünen/Offene Liste verlost im Rahmen ihrer Aktion „Geld zurück an die Bürger“ zum zweiten Mal Apfelbäume einer alten Sorte. Dafür stellen die Kommunalpolitiker einer Pressemeldung zufolge einen Teil ihrer Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zur Verfügung. Die Bäume, die bis zu sechs Meter hoch werden können, benötigen einen Platzbedarf von 25 bis 30 Quadratmetern. Verlost werden sie als etwa 1,50 Meter hohe Containerpflanze.

Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, kann sich bis 18. März bei den Grünen per E-Mail an monre@gruene-frankenthal.de melden (Betreff: Alte Apfelbaumsorte). Interessenten werden gebeten, ihren Namen sowie ihre Adresse und Telefonnummer anzugeben. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Daten nach dem Gewinnspiel gelöscht, schreiben die Grünen weiter. Die Apfelbäume können am Samstag, 1. April, abgeholt werden. Abholort und -zeit werden mitgeteilt. Nach Absprache können die Pflanzen auch geliefert werden.