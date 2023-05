Erika Steinbach, Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES), hält am Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr), im Alten Brauhaus, Johann-Klein-Straße 22, auf Einladung des AfD-Kreisverbands Frankenthal einen Vortrag zum Thema „Politische Stiftungen – Anspruch und Wirklichkeit“. Die 79-Jährige war von 1990 bis 2017 CDU-Bundestagsabgeordnete, stand als Präsidentin an der Spitze des Bundes der Vertriebenen und ist seit 2022 Mitglied der AfD. Die Rechtskonservative hatte der CDU vor sechs Jahren den Rücken gekehrt – unter anderem aus Ablehnung der Flüchtlingspolitik der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. In Salzgitter hatte ein Auftritt Steinbachs zum selben Thema wie in Frankenthal vor wenigen Tagen für öffentliche Proteste gesorgt. Die Politikerin gilt unter anderem wegen Aussagen auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter als umstritten.