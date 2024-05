Die Sanierungsarbeiten an der Ostfassade und an einem als Bibliothek genutzten Seitengebäude des Albert-Einstein-Gymnasiums dauern länger, als ursprünglich geplant. Darüber hat der zuständige Bürgermeister, Bernd Knöppel (CDU), im Schulträgerausschuss informiert.

Fenster, Sonnenschutz und Böden in den Klassensälen werden erneuert. Ein Teil der Fenster sei jedoch noch nicht ausgetauscht worden. Als Starttermin nannte Knöppel zwei Wochen nach Ferienbeginn, also Ende Juli. Grund für die Verzögerungen sei, dass die Vergabe der Metallarbeiten nicht so schnell gelaufen sei, wie vorgesehen. Neue Böden in den Klassensälen sollen im Herbst verlegt werden. Während der Sanierung könnten Schüler des AEG Ausweichräume im benachbarten Karolinen-Gymnasium und im Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) nutzen. Bereits während früherer Arbeiten waren vergangenen Sommer einige Klassen ausgelagert worden.

Die bisherigen Fenster im Ostflügel des AEG stammen noch aus der Bauzeit der Schule 1958, die Bibliothek wurde 1977 errichtet. Die laufenden Arbeiten sind Teil eines umfangreichen und millionenteuren Umbauprojekts. Die Kosten im Norden der Ostfassade hatte die Verwaltung vergangenen Herbst auf 840.000 Euro geschätzt. Bereits vor Jahren wurden unter anderem Westfassade und Aula saniert, um Energie einzusparen.