Die Arbeiten an der Außenanlage der AOK-Niederlassung in der Pilgerstraße 2 dauern länger, als geplant. Der Gehweg bleibt dort bis Freitag, 16. Juni, voll, die Fahrbahn teilweise gesperrt. Ein Fußgängernotweg wird auf der Fahrbahn eingerichtet. Das teilt die Stadt mit. Weitere Sperrungen gibt es in der Philipp-Karcher-Straße, wo wegen Hubsteigerarbeiten von Donnerstag, 1. Juni, bis Mittwoch, 7. Juni, der Gehweg komplett und die Straße zum Teil gesperrt sind. Kanalarbeiten sind von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni, der Grund für eine Fahrbahn- und Gehwegvollsperrung im Eschenweg vor dem Anwesen Bei den vier Ulmen 14. Die Einbahnstraßenregelung im Eschenweg wird in dieser Zeit aufgehoben, so dass die Zufahrt für Anwohner bis zur Baustelleneinrichtung möglich ist.