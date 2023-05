Mit einer Erinnerungsfunktion per E-Mail und einem Online-Abfallkalender will der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb seinen digitalen Service verbessern.

Der neue „Abfallnavi“, der auf der Webseite www.frankenthal.de/ewf zu finden ist, ersetzt den alten Online-Abfallkalender. Er soll den Überblick darüber erleichtern, wann beispielsweise Schadstoffsammlungen stattfinden und wie sich die Abholungen bei Feiertagen verschieben. In dem Navi sind laut Verwaltung alle Abfuhrtermine für das Stadtgebiet abrufbar. Nutzer können sich ihren individuellen Abfallkalender zusammenstellen, indem sie die eigene Straße eingegeben und zwischen den unterschiedlichen Abfallarten wählen.

Neben der Möglichkeit, den individuellen Abfallkalender als PDF-Datei herunterzuladen und auszudrucken, wird eine iCal-Funktion angeboten. Damit können die Termine in digitale Kalender übernommen werden – zum Beispiel auf dem Smartphone.

Bürger können sich außerdem kostenlos zu einem E-Mail-Service anmelden. Sie erhalten dann am Tag vor der Abfallsammlung eine Erinnerung. Auch hier können die Abfallarten individuell ausgewählt werden. Wer also beispielsweise nur an die Abholung der Weihnachtsbäume erinnert werden möchte, kann das einstellen. Verschiebungen, beispielsweise aufgrund von Feiertagen, werden dabei ebenfalls berücksichtigt. In Planung ist zusätzlich ein ausführliches Abfall-ABC, mit dem verschiedene Abfallarten leicht der richtigen Entsorgungsart zugeordnet werden können.

Umgesetzt wird das Abfallnavi von dem kommunalen IT-Dienstleister Regio IT mit Hauptsitz in Aachen, der sich laut Mitteilung auf Weblösungen für kommunale Entsorger spezialisiert hat.