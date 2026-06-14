In dieser Woche startet der nächste Bauabschnitt der A6-Sanierung zwischen der Anschlussstelle Wattenheim und dem Autobahnkreuz Frankenthal. Was auf Autofahrer zukommt.

Der Baubeginn dieses zweiten, vier Kilometer langen Abschnitts, der sich von Grünstadt bis Großkarlbach zieht, war ursprünglich für März 2026 vorgesehen. Zuletzt hieß es, die Arbeiten beginnen im Juni, einen konkreten Starttermin aber gab es bisher nicht. Am vergangenen Freitag hat die Autobahn GmbH mitgeteilt, dass die Arbeiten am zweiten Abschnitt bereits Dienstag, 16. Juni, beginnen sollen. Von da an bis voraussichtlich Dienstag, 23. Juni, wird die Verkehrsführung für die kommende Baustelle eingerichtet. Die vorbereitenden Bauarbeiten beginnen danach.

Während der Maßnahme wird der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen mit zwei verengt geführten Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Im Verlauf dieses zweiten Bauabschnitts soll es immer wieder zu Teilsperrungen der Zu- und Abfahrten der Anschlussstelle Grünstadt kommen. Betroffen davon ist die Fahrtrichtung Mannheim. Umleitungen sollen über den Kreisverkehr der B271 eingerichtet werden.

Anschlussstelle Grünstadt bleibt erreichbar

Die Autobahn GmbH versichert: „Für die gesamte Dauer der Bauarbeiten wird die Erreichbarkeit der Anschlussstelle Grünstadt sichergestellt.“ Mindestens eine Zu- und Abfahrt soll stets geöffnet bleiben.

Nach Einrichtung der Baustelle starten sogenannte vorbereitende Bauarbeiten, die bis zum Ende der zweiten Juliwoche andauern sollen. Erst dann wird mit der eigentlichen Sanierung begonnen. Entlang dieses zweiten Bauabschnitts muss die Fahrbahn grundhaft erneuert werden. Außerdem sollen die Schutz- und die Entwässerungseinrichtungen erneuert sowie sieben Bauwerke im Streckenverlauf instandgesetzt werden.

Maßnahme kostet 27 Millionen Euro

Die Autobahn GmbH rechnet damit, dass die Sanierung dieses zweiten Streckenabschnitts aufgrund des späteren Beginns bis März 2028 dauern wird. Die Kosten für die Sanierung der vier Kilometer zwischen Grünstadt und Großkarlbach beziffert das Unternehmen auf rund 16 Millionen Euro. Der erste, kleinere und weniger aufwändige Abschnitt, wurde Ende Dezember 2025 nach einem halben Jahr Bauzeit fertiggestellt.

Das Ende des dritten und letzten Bauabschnitts war ursprünglich für Dezember 2028 vorgesehen. Ob dieser Plan nach dem verzögerten Baustart von Abschnitt zwei eingehalten werden kann, ist unklar. Der finale Abschnitt sieht eine teilweise Fahrbahnerneuerung auf einer 3,4 Kilometer langen Strecke, ebenfalls zwischen Grünstadt und Großkarlbach, aber in Fahrtrichtung Saarbrücken, vor.

Die Autobahn GmbH rechnet für die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 26,8 Millionen Euro. Der zu erneuernde Teil der A6 wurde in den Jahren 1939/1940 gebaut und erstmals in den 1980er-Jahren saniert. Arbeiten an Teilabschnitten hat es danach in den Jahren 1997, 2006 und 2015 gegeben.