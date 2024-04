Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dreimal in Folge hat der SC Bobenheim-Roxheim in der Fußball-A-Klasse zuletzt kein Gegentor kassiert, zweimal in Folge hat der VfR Frankenthal zweistellige Ergebnisse eingefahren. Am Sonntag treffen beide Mannschaften am Binnendamm aufeinander. SC-Trainer Norbert Prehn glaubt zu wissen, wer am längeren Hebel sitzt.

Das nächste Tor ist für den Sportclub das 100. in dieser Saison. Wird das am Sonntag (Anpfiff 14.30 Uhr) gegen den VfR Frankenthal gefeiert? Die SC-Offensive belegt den Spitzenplatz in der Liga.