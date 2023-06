Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz soll am letzten August-Wochenende starten. Und zwar erneut in zwei Gruppen. DJK Schwarz-Weiss Frankenthal spielt in Staffel eins, DJK Eppstein, ASV Heßheim und der MTSV Beindersheim spielen in Staffel zwei. Die Hoffnung aller ist es, endlich wieder eine komplette Runde spielen zu können. Sollte Corona allerdings erneut dazwischengrätschen, liegt ein Plan B in der Schublade bereit.

Eine Runde wie die vergangene, die nach vielem Hin und Her im März abgebrochen wurde, will keiner mehr erleben. Der aus dem Amt geschiedene Leiter und nun Ehrenvorsitzende des Fußball-Kreises