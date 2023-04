Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gewinn des Kreispokals war das Glanzlicht der Saison für den Fußball-A-Klassisten Schwarz-Weiss Frankenthal. Mehr Schatten als Licht gab es dagegen in der Meisterschaftsrunde: Auf dem vorletzten Platz startete die Mannschaft in die Aufstiegsrunde und beendete sie auch ebenda. Seine Enttäuschung darüber kann und will Trainer Tim Graf nicht verbergen. Nun stehen Veränderungen an.

Die Schwarz-Weißen sind Stadtgespräch in Frankenthal, wenn es um das Thema Fußball geht. Und das hat zwar auch, wie Trainer Tim Graf betont, mit dem Blick auf die vergangene