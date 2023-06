Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das erste Heimspiel für Eintracht Lambsheim in der Fußball-A-Klasse steht am Sonntag (15 Uhr) an. Zu Gast ist Bezirksligaabsteiger SC Bobenheim-Roxheim. Die Vorfreude der Gastgeber auf die Begegnung ist gering. Den Abgang von Aufstiegstrainer Marc Hornig haben weder die Verantwortlichen noch die Spieler verarbeitet.

„Marc Hornig war einer der Hauptgründe dafür, dass Lars Karr und ich zur Eintracht gekommen sind. Er ist ein super feiner Kerl“, sagt Eintracht-Trainer Andreas Persohn. Der Übungsleiter