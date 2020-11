Ein 47 Jahre alter Frankenthaler hat am Dienstagabend mit einem sogenannten Laserpointer in der Nähe des Bahnhofs möglicherweise mehrfach Passanten oder Verkehrsteilnehmer geblendet. Gemeldet hatten den Vorfall nach Angaben der Frankenthaler Inspektion gegen 19.15 Uhr Beamte der Bundespolizei, die in der Eisenbahn auf Höhe von Hausnummer 13 von dem grünen Licht erfasst worden waren. Es sei dann vor Ort ermittelt worden, aus welcher Wohnung der Laserstrahl gekommen sein muss. Dort trafen die Polizisten auf den 47-Jährigen. Gegen werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht nach möglichen weiteren Opfern, die von dem Strahl des Geräts geblendet wurden. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.