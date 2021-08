Auf den Spendenaufruf des Lions Club Winnweiler sind bisher Spenden in Höhe von mehr als 9200 Euro auf dem Spendenkonto beim Verein der Freunde des Lions Club Winnweiler eingegangen, die jetzt vom Verein auf 15.000 Euro aufgestockt wurden. Parallel zu der Spendenaktion hat der Lions Club direkte Kontakte in die beiden betroffenen und benachbarten Verbandsgemeinden Kordel und Südeifel aufgebaut, in deren Bereich zunächst jeweils 7500 Euro gehen sollen.

Wer das Engagement des Lions Club in den beiden genannten Gemeinden noch unterstützen möchte, kann weiterhin unter dem Stichwort „Fluthilfe“ an den Verein der Freunde des Lions Club Winnweiler spenden: Verein der Freunde des Lions Club Winnweiler e.V.; BIC: MALADE51ROK; IBAN: DE88 5405 1990 0190 0192 99.