Die Woche beginnt mit hochsommerlichen Werten. Doch in den folgenden Tagen wird es zunehmend feucht. Der Herbst kommt näher.

Es ist möglich, dass sich die Großwetterlage im Laufe dieser Woche komplett verändert. Zuvor wird jedoch zwischen einem Hoch mit Zentrum über Skandinavien sowie einem Tief westlich der Britischen Inseln nochmals sehr warme Luft aus dem westlichen Mittelmeerraum in unsere Region transportiert. In der teils schwülen Luftmasse sind auch Feuchtepakete enthalten, die gelegentlich Regengüsse und Gewitter auslösen können. Zum Wochenende kommt das Tief näher, damit nimmt der Störungseinfluss zu und die Temperaturen passen sich der Jahreszeit an.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit reichlich Sonnenschein und lockeren Wolkenfeldern. Dabei wird es hochsommerlich warm. Ab dem Abend können die Wolken von Frankreich her mächtiger werden und vereinzelt auch erste Regengüsse produzieren.

Dienstag: Die Sonne strahlt verbreitet, es wird wieder sehr warm bis heiß. Im Tagesverlauf können sich in der schwülen Luftmasse einzelne teils gewittrige Regengüsse entwickeln. Am Abend und in der Nacht sind von Frankreich her neue Schauer und Gewitter zu erwarten.

Mittwoch: Nachdem letzte Regenfälle Richtung Nordosten abgezogen sind, ist es zunächst freundlich. Mit kräftiger Sonneneinstrahlung erwärmt sich die Luft erneut auf sehr hohe Spätsommerwerte, dabei wird es wieder schwül. In der Nacht auf Donnerstag wird es von Frankreich her mit Regenschauern und Gewittern erneut schwül.

Donnerstag: Zunächst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag brauen sich wieder mächtige Schauer- und Gewitterwolken zusammen, die von West nach Ost über unsere Region hinwegziehen und die Temperaturen nach unten drücken.

Weiterer Trend

Am Freitag, sowie am Wochenende geht es durchwachsen weiter. Neben Aufheiterungen ziehen gelegentlich Regengebiete oder Schauerstaffeln über die Nordpfalz hinweg. Die Temperaturen entsprechen der Jahreszeit, teilweise liegen sie leicht darüber.