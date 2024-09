Aus der ehemaligen Werkstatt des Malermeisters Otto Neu in Dannenfels hat Kerstin Opitz ein modernes Ferienloft gemacht – komplett mit freistehender Badewanne und Sauna auf der Terrasse.

Die Oberstraße in Dannenfels zieht sich in einem weiten Bogen die Donnersbergflanke hinauf. Auf der Terrasse von Nummer 31a hat man einen herrlichen Blick in die Weite. „Die Aussicht ist schon was Besonderes“, sagt Kerstin Opitz. „Das bestätigen mir meine Gäste immer wieder.“ Sie selbst wohnt im Haupthaus direkt nebenan, den kleinen Anbau, eine ehemalige Werkstatt mit ausgebautem Dachgeschoss, vermietet sie als Ferienloft. „Es läuft wirklich sehr gut, gerade habe ich wieder Gäste“, sagt sie.

Eröffnet hat sie die Ferienwohnung im August 2021, inzwischen haben schon viele Stammgäste den Weg nach Dannenfels gefunden. „Zwei Frauen aus Schutterwald kommen regelmäßig, ein Paar aus Koblenz mietet sich häufig für ein verlängertes Wochenende ein, und sogar ein Heiratsantrag wurde hier schon gemacht. „Der Gast mit der weitesten Anreise bisher kam aus Singapur – allerdings stammt er hier aus der Gegend und war auf Besuch bei seiner Mutter.“

Der Vater der Vermieterin

Namensgeber von Ottos Werkstatt ist Malermeister Otto Neu. „Er war der Vater meiner Vermieterin“, erklärt Opitz. Denn sie hatte ihr Haus zunächst nur gemietet und erst 2019 gekauft. „Das hier war tatsächlich seine Werkstatt.“ Allzu viel wisse sie nicht von dem 1903 geborenen Neu. Er soll ein ruhiger und freundlicher Mann gewesen sein. „Er musste sparsam leben, und trotzdem hat er einmal, im Jahr 1954, alles zusammengekratzt und ein Ticket für das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft in Bern erworben.“ Und als Opitz beim Aufräumen sein alter Meisterbrief in die Hände fiel, hat sie ihn sorgfältig geglättet und gerahmt. Er schmückt jetzt als ganz besonderes Accessoire die Ferienwohnung, zusammen mit weiteren Deko-Objekten aus dem handwerklichen Bereich.

Obwohl das Loft nur klein ist, wirken die beiden Ebenen – ins Dachgeschoss gelangt man über eine Leiter – geräumig. „Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl für Raumgestaltung“, sagt Opitz, die beruflich aber auf einem ganz anderen Gebiet unterwegs ist – sie arbeitet als Pädagogin in einem Jugendamt. Beim Umbau hat sie besonders auf Nachhaltigkeit geachtet, auch beim Mobiliar. „Viele Stücke sind aus zweiter Hand, ein Tisch und Stühle zum Beispiel aus einem Schulsaal, Dekorationsobjekte habe ich auf dem Antik-Flohmarkt gekauft.“ Geheizt wird mittels eine Wärmepumpe, auf dem Dach gibt es eine Photovoltaik-Anlage.

Sauna in Form eines Fasses

Besondere Attraktionen sind die Fass-Sauna – tatsächlich ganz wörtlich eine winzige Sauna in einem Fass, dass sich auf der Terrasse befindet – und die freistehende Badewanne im Schlafzimmer. „Davon haben die Handwerker zwar abgeraten, aber ich habe es trotzdem gemacht – und kein bisschen bereut.“ Maximal drei Gäste können in der Ferienwohnung unterkommen – neben dem Haupt-Schlafraum gibt es noch eine mittels einer Schiebetür abgetrennte Wandnische, die ebenfalls eine Schlafgelegenheit enthält. „Idealerweise für ein Kind“. Außerdem können maximal zwei Hunde mitgebracht werden. „Deswegen ist der Garten eingezäunt.“

Die Lage in Dannenfels ist ein weiteres Plus. Einmal wegen der Lage am Donnersberg, wegen der Aussicht ins weite Land, aber auch weil es im Ort Gastronomie gibt, eine Tourist-Information und auch einen kleinen Laden für Selbstversorger. Für begeisterte Wanderer gibt es einen kleinen Ordner mit Tourenvorschlägen.

Feriengast gestaltet Flyer

Buchen kann man Ottos Werkstatt auf verschiedenen Plattformen, unter anderem über die Website des Donnersberg-Touristikverbandes. Außerdem bewirbt Opitz ihr Loft mittels eines Flyers. „Den hatte ich ursprünglich selbst gemacht, bis ein Gast, eine junge Frau, die hier schon öfter mit ihrem Hund war, ihn neu gestaltet und mir das Ergebnis geschenkt hat.“ Darüber hinaus ist Kerstin Opitz beispielsweise auf Facebook und Instagram aktiv – und bei Airbnb hat sie inzwischen den „Superhost“-Status erreicht.

Info

Ferienloft „Ottos Werkstatt“, Oberstraße 31a, 67814 Dannenfels. Wohn-Essbereich mit Schlafnische, großes Schlafzimmer, Bad, Terrasse, Autostellplatz. Telefon: 0177 8331815, E-Mail: ottos-werkstatt@web.de, Internet: Website des Donnersberg-Touristik-Verbands www.donnersberg-touristik.de