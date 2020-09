Jeweils eine weitere SARS-CoV-2-Infektion meldet das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises für die Verbandsgemeinden Eisenberg und Göllheim. In Eisenberg ist die Zahl der Infizierten auf 13 gestiegen, in der VG Göllheim sind jetzt zwei Menschen mit der Krankheit angesteckt worden. Im gesamten Donnersbergkreis gelten aktuell 16 Personen als infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Kreisgebiet bislang 177 SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Hiervon gelten laut Kreisverwaltung 155 Menschen als genesen, sechs Personen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben. Weiterhin befindet sich eine Person in einem kritischen Zustand und wird stationär behandelt. Hinzugekommen sei eine positiv getestete Person, die in einem Altenheim lebt. Zu aktiven Fällen zählen zudem ein Schüler und eine Lehrkraft der Berufsbildenden Schule (BBS) sowie ein Schüler der Gutenberg-Realschule plus in Göllheim. Wie schon am Vortag meldet die Kreisverwaltung, dass von Kontaktpersonen aus dem schulischen Umfeld der BBS bisher niemand positiv getestet wurde. Für die Kontaktpersonen im Umfeld der Realschule plus liegen nach wie vor die Test-Ergebnisse noch nicht vor.