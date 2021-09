Im Grunde hat es der 49-Jährige ja richtig gemacht: Weil er offenbar am Samstagabend in Kaiserslautern zu viel „getankt“ hatte – wo, mit wem und wie viel ist unklar –, ist der Mann aus dem Donnersbergkreis nicht mit dem Auto nach Hause gefahren, sondern hat sich in seinem Wagen schlafen gelegt. Diesen hatte er in der Martin-Luther-Straße abgestellt – hier sind einer Polizeistreife am folgenden Morgen gegen 6.30 Uhr die leicht geöffneten Seitenscheiben aufgefallen.

Erster Test: 1,4 Promille

Beim Blick hinein haben die Beamten den auf der umgeklappten Rückbank liegenden 49-Jährigen sowie dessen Smartphone und Geldbeutel in der Mittelkonsole entdeckt. Zudem waren die Türen nicht verschlossen. Die freundlichen Polizisten haben den Schlafenden mit Mühe geweckt und auf die Diebstahlgefahr hingewiesen. Ferner haben sie, weil es im Inneren stark nach Alkohol roch, einen entsprechenden Test durchgeführt – dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Deshalb haben die Ordnungshüter den Fahrzeugschlüssel sichergestellt – was den Besitzer aber wohl nicht weiter störte: Er hat die Tür von innen verriegelt und sich wieder umgelegt.

Zweiter Test: 1,0 Promille

Nur vier Stunden darauf erschien er jedoch auf der Wache und wollte seinen Schlüssel abholen. Den Beamten war allerdings klar, dass sich sein Pegel noch nicht wieder vollständig abgebaut haben konnte. Ein zweiter Test bestätigte dies: Das Gerät zeigte immer noch ein Promille. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt hat die Polizei den Schlüssel zunächst behalten. Nicht bekannt ist, was der 49-Jährige daraufhin gemacht hat. Vielleicht ja erst einmal Frühschoppen ...