Mehrere Zeugenhinweise haben am Dienstagabend zur Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht in der Neugasse in Winnweiler beigetragen. Ein Zeuge hatte gegen 20 Uhr einen Knall in der Nähe seiner Wohnung gehört und beim Protestantischen Kindergarten ein beschädigtes Geländer festgestellt. Ein anderer Zeuge konnte den Verkehrsunfall direkt beobachten und das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs ablesen. Ein dritter Zeuge gab einen Hinweis auf den Abstellort des gesuchten Fahrzeugs, das einen erheblichen Frontschaden aufwies.

Als Unfallfahrer konnte ein 69-jähriger Mann ermittelt werden. Dieser war mit über 1,1 Promille deutlich alkoholisiert, sodass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 13.000 Euro geschätzt.