Die Signale für die Reaktivierung der Zellertalbahn stehen auf Grün: Am Dienstag übergab der rheinland-pfälzische Minister für Wirtschaft und Verkehr, Volker Wissing (FDP), am Bahnhof in Harxheim den Förderbescheid des Landes für die Sanierung der Zellertalbahnstrecke an Landrat Rainer Guth.

Landrat Rainer Guth sprach am Dienstag von einem „Meilenstein“, der nun geschafft sei. „Wir sind sehr dankbar, dass wir diesen Tag heute feiern können“, sagte