In der Fußball-Bezirksliga Westpfalz rollt über Ostern der Ball. Die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg ist hervorragend aus der langen Winterpause in die Aufstiegsrunde gestartet.

Das Team von Trainer Alex Raab besiegte zum Auftakt am 5. März zu Hause zunächst die SpVgg Waldfischbach-Burgalben auf dem Hartplatz in Mannweiler mit 3:1 und sorgte am vergangenen Wochenende mit dem klaren 4:1-Heimerfolg über den aktuellen Spitzenreiter SG Eppenbrunn auf gleichem Geläuf für die große Überraschung. Die SG trifft nun am Ostermontag, 10. April, 16 Uhr, im Nachholspiel auswärts auf die SG Knopp/Wiesbach. Der Gegner der Kombinierten gehörte vor der Saison zu den Top-Favoriten für den Aufstieg und liegt derzeit auf Rang drei.

„Wir wollen das Ergebnis gegen Eppenbrunn nicht überbewerten“, sagt SG-Coach Raab, bemerkt allerdings: „Ich würde sagen, das war wirklich unsere beste Saisonleistung, die wir abgeliefert haben. Wir haben bewiesen, dass wir für Gegner in der Liga eben schwer zu bespielen sind. Eppenbrunn hatte vielleicht zwei, drei Torchancen.“

Training auf dem Parkplatz

Dabei waren die Voraussetzungen vor dem Spiel alles andere als optimal für die Raab-Truppe. „Witterungsbedingt waren die Rasenplätze in Finkenbach und Stahlberg gesperrt. Wir wollten in Mannweiler trainieren, das ging auch nicht. Also habe ich kurzerhand beschlossen, dass wir auf einem Schotterparkplatz trainieren. Wir haben da Laufeinheiten gemacht. So sind wir in das Spiel“, berichtet der Finkenbacher Trainer.

Doch Raab hatte sein Team auf den Ligaprimus hervorragend eingestellt. Der Sieg für die Finkenbacher auf dem Platz in Mannweiler ging voll in Ordnung. Nun haben die Kombinierten 34 Punkte – und ein Spiel weniger als die Topteams vorne. Könnte die SG am Montag die nächste Überraschung bei der SG Knopp/Wiesbach und dann das Spiel am Freitagabend, 14. April, beim Liganeunten SV Alsenborn gewinnen, die Mannschaft würde einen mächtigen Sprung von aktuell Platz acht nach vorne machen und plötzlich sogar um den Aufstieg mitspielen. Doch so weit will Alex Raab noch gar nicht denken.

Knopp testen

„Wir fahren erst mal nach Knopp und wollen da eine gute Leistung zeigen.“ Der Gegner der Kombinierten hat derzeit nur vier Zähler Rückstand auf das punktgleiche Spitzenduo SG Eppenbrunn und Olympia Ramstein. „Die haben jedes Jahr beinahe eine andere Mannschaft, investieren viel in das Team. Beim 0:3 zuletzt beim SV Kirchheimbolanden hat Knopp nicht so viel auf den Rasen gebracht“, findet Raab und betont: „Wir wollen einfach mal testen, was sie so können.“

Der SG-Trainer macht klar: „Wir haben schon mehr als unser eigentliches Saisonziel war erreicht. Der Rest ist für uns eigentlich nur Zugabe, aber klar ist auch, dass wir versuchen werden, vielleicht noch einmal das Zünglein an der Waage gerade für die Südteams zu werden. Mit Eppenbrunn haben wir ja schon eine der vermeintliche Topmannschaften geschlagen. Nun würden wir gerne gegen Knopp/Wiesbach nachlegen.“

Bis auf den verletzten Steven Huff hat Raab alle Feldspieler an Bord. Das Tor der SG hütet derzeit der 47-jährige Waldemar Baum. Stammkeeper Danny Schlemmer fällt aktuell verletzt aus. Doch der Routinier machte seine Sache zuletzt hervorragend.