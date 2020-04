Die Zahl der registrierten bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen hat sich seit Donnerstag um vier weitere Fälle auf 105 Fälle erhöht. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises mit. Von diesen insgesamt 105 Personen sind 57 Personen wieder genesen. Fünf Personen werden stationär behandelt. Alle erkrankten Personen werden eng durch das Gesundheitsamt betreut. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne. In der Verbandsgemeinde Eisenberg wurden bislang 25 Infektionen registriert, davon sind acht wieder genesen. In der VG Göllheim ist das Verhältnis 17/12, in der VG Kirchheimbolanden 26/13, in der VG Nordpfälzer Land 21/14 und in der VG Winnweiler 16/10.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass für alle Bürger, die sich krank fühlen, der Hausarzt die erste telefonische Anlaufstelle sein sollte. Wenn dieser nicht erreichbar ist, kann man sich unter Telefon 116-117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen wenden. Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises kann unter 06352 710-500 erreicht werden, die Servicezeiten wurden erweitert und lauten ab sofort wie folgt: werktags durchgängig von 8 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr, und samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr.

