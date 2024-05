Seit Februar ist die Verkehrsader B48 durch das Alsenztal dicht. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Brücke zwischen Mannweiler-Cölln und Bayerfeld-Steckweiler. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms bestätigt, dass die geplante Bauzeit bis Ende Juli 2024 eingehalten werden kann.

Auf der Straßenbrücke wurden die beidseitigen Brückenkappen (Notgehwege), auf denen das Geländer und die Schutzplanken montiert sind, sowie der Gussasphaltbelag wie auch die bituminöse Brückenabdichtung vollständig entfernt. Das teilt der LBM auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die stählerne Übergabekonstruktion am Ende des Bauwerks wurde ausgebaut. In den kommenden Wochen wird der Beton des Brückenüberbaues saniert und eine neue Übergangskonstruktion eingebaut. Danach werden eine neue bituminöse Abdichtung auf den Brücküberbau aufgebracht, auf beiden Seiten die neuen Brückenkappen hergestellt und anschließend der Gussasphalt auf dem Bauwerk eingebaut. Geländer und Schutzplanken werden abschließend am Bauwerk montiert.

Die B48 soll zusätzlich auf einer Strecke von etwa 320 Metern ab der Einmündung Brunnenstraße erneuert werden. Zwischen der Zufahrt zum Friedhof und der Einmündung zum Weingut Hahnmühle wird parallel zur Bundesstraße ein Radweg auf einer Länge von rund 145 Metern neu gebaut.

Ab März 2025 Ausbau in Bayerfeld-Steckweiler

Der Ausbau der B48 in Bayerfeld-Steckweiler ist für das nächste Jahr ab März 2025 geplant. Die Straße wird mehrere Monate gesperrt sein. Errichtet werden auch zwei Stützwände: eine auf der Bahnseite und eine auf der Anliegerseite. Ein Teil der bisherige Stützmauer wurde bereits abgerissen. Wegen der dort lebenden Amphibien ist der Abriss der restlichen Mauer auf die Zeit zwischen April und Juni beschränkt.