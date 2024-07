Es ist noch gar nicht allzu lange her, da konnten Autofahrer und Fußgänger tagsüber an beiden Eingängen zum Freigelände der Messe ein- und ausfahren, beziehungsweise flanieren oder den Hund zum Gassigehen mitführen. Diese Zeiten sind nun vorbei.

Laut Messeleitung haben sich in jüngster Vergangenheit auf der Freifläche zwischen der Wasgauhalle und der unteren Zeppelinstraße illegale Müllablagerungen gehäuft. Und nicht nur das. Es wurden auf dem Gelände auch schon ausrangierte Autos abgestellt, die dann mit einigem Kostenaufwand durch die Messe vom Autoschrotthändler abgeholt werden mussten. Auch das ein oder andere Grillfest war schon im Seitentälchen unterhalb der Steinstraße zu beobachten. Oder es verirrten sich Wohnmobilisten auf das Messegelände, möglicherweise in der Annahme, dass es sich um das reguläre Standplatz-Angebot der Stadt Pirmasens handele. Und sehr viele Pirmasenser sahen das weitläufige Gelände als Defiliermeile an, was aber besonders an Tagen mit Starkregen durchaus auch gefährlich sein kann, warnt doch die Messeleitung vor Baum- und Astbruchgefahr. Auch auf die Gefahr von Schlaglöchern und Erdvertiefungen wird hingewiesen.

Um ihr Eigentum vor unbefugtem Betreten zu schützen, hat die Messegeschäftsführung seit kurzem die beiden Zugänge geschlossen. Darf die Messe das? Ja, das darf sie; denn das Freigelände befindet sich im Eigentum der Messe Pirmasens GmbH. Es handelt sich also nicht um eine öffentliche Fläche. An den beiden Zufahrten (Schranke zur Einfahrt gegenüber dem Eingang zum Neufferpark und Zugangstor an der unteren Zeppelinstraße) sind entsprechende Schilder angebracht, die ausdrücklich darauf hinweisen. Der Text lautet: „Privatgelände der Messe Pirmasens GmbH. Betreten/Durchgang verboten. Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung der Messe Pirmasens GmbH“. Ausnahmen gibt es allerdings: Während der Schulbuchausleihe (Halle 5D) von 20. bis 27. August ist der Zugang zum Eingang Ost (P3/P4) gewährleistet.