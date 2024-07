Nicht erst seit dem bekannten Fliegerfilm Top Gun ist klar, dass ein guter Flügelmann, ein Wingman, von hoher Bedeutung ist. Gute Flügelleute braucht es nicht nur in der Fliegerei, sondern auch in der Kommunalpolitik.

Ihre Flügelleute seien überragend gewesen, sagte Höheischweilers Ortsbürgermeisterin Ricarda Holub mit Blick auf die Leistung ihrer Beigeordneten in den vergangenen fünf Jahren. Einer bleibt an ihrer Seite. Der bisherige Beigeordnete Dirk Bißbort wurde zum neuen Ersten Beigeordneten gewählt. Er folgt auf Nicole Steiber, die aus privaten Gründen nicht wieder für den Gemeinderat kandidiert hatte und auch nicht mehr als Beigeordnete zur Wahl stand. Wenn man so ein Amt übernehme, sagte Steiber, dann mache man das ganz oder gar nicht. Für die Variante ganz fehle ihr aktuell die Zeit. Was nicht bedeute, dass sie nicht helfe, wenn Hilfe erforderlich sei.

Das bewies sie auch bei der konstituierenden Ratssitzung, als sie nicht nur Ricarda Holub erneut zur Ortsbürgermeisterin ernannte, sondern auch als Wahlhelferin bei der Beigeordnetenwahl fungierte. Holub war 2012 zum ersten Mal zur Ortsbürgermeisterin gewählt worden – mitten in einer laufenden Wahlperiode, da ihr Amtsvorgänger Dieter Zimmermann überraschend verstorben war. Zum vierten Mal schenkten ihr die Höheischweilerer bei einer Ortsbürgermeisterwahl ihr Vertrauen. In den vergangenen zwölf Jahren, so Holub, habe sie immer gemeinsam mit den jeweiligen Gemeinderäten und den Beigeordneten Entscheidungen getroffen, die zum Wohle der Gemeinde gewesen seien.

Corona macht Legislaturperiode zur Herausforderung

Die vergangene Ratsperiode sei herausfordernd gewesen, unter anderem bedingt durch Corona. Aber auch aus privaten Gründen bedingt habe sie zwischenzeitlich mal etwas kürzertreten müssen. Zu jeder Zeit, aber auch gerade in dieser für sie so herausfordernden Zeit, habe sie sich bedingungslos auf ihre Flügelleute Nicole Steiber und Dirk Bißbort verlassen können. „Das war mega“, sagte Holub.

Bißbort bleibt, um in der Fliegersprache zu bleiben, an Bord. Er habe in den vergangenen fünf Jahren als Beigeordneter viel Erfahrung sammeln können und traue sich das Amt des Ersten Beigeordneten zu, sagte Bißbort, der bei der Wahl zum Gemeinderat die meisten Stimmen erhalten hatte. Einstimmig wurde er zum neuen Ersten Holub’schen Flügelmann gewählt. Mit Herbert Sutter rückt ein zweiter Flügelmann an Holubs Seite. Sutter wurde – bei zwei Nein-Stimmen – vom neuen Rat zum weiteren Beigeordneten gewählt. Die Gemeinde Höheischweiler bleibt damit ihrem traditionellen Vorgehen treu, dass die Ratsmitglieder mit den meisten Wählerstimmen zunächst gefragt werden, ob sie Beigeordneter werden möchten. Sutter hatte die zweitmeisten Wählerstimmen auf sich vereinigt.

Zwei große Projekte stehen an

Was auf den neu formierten Rat an Arbeit zukommen wird, deutete sich schon in der ersten Ratssitzung an. Zwei schwergewichtige Themen bestimmen derzeit die Arbeit der Gemeinde: Die Sanierung der Mehrzweckhalle und der Ausbau der Ortsdurchfahrt. Bei der Mehrzweckhalle waren zwischenzeitlich Aufträge für rund 170.000 Euro vergeben worden. Erfreulich sei, dass man durch die erzielten Preise im vorgesehenen Kostenrahmen liege. Das zweite große Bauprojekt ist der laufende Ausbau der Ortsdurchfahrt. Hier liegen, unter anderem bedingt durch den vielen Regen in den vergangenen Monaten, die Arbeiten etwa drei Wochen hinter dem ursprünglichen Bauplan, teilte Holub mit.