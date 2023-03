Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Juni geht’s los, für wenig Geld pro Monat können dann alle kreuz und quer durch Deutschland touren. Das Neun-Euro-Ticket gilt weit über die Grenzen des Rhein-Neckar-Verkehrsverbunds (VRN) hinaus. Und wer ohnehin schon einen Abo-Fahrschein besitzt, der kann Geld zurückbekommen.

Wie komme ich im Donnersbergkreis an ein Neun-Euro-Ticket?

Das Ticket gibt es an den Fahrscheinautomaten der Bahnhöfe in Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Eisenberg sowie im