Die Ursache des Werkstattbrands am 11. April in Breunigweiler ist nach wie vor unklar. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Donnerstag mit, dass die Ermittlungen in diesem Fall noch andauerten und es keine neuen Erkenntnisse gebe. Sobald Ermittlungsergebnisse vorlägen, die für die Öffentlichkeit von Bedeutung seien, werde die Staatsanwaltschaft dies mitteilen. Bei dem Brand wurden eine Autowerkstatt und mehrere Fahrzeuge völlig zerstört. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Nach der damaligen Einschätzung der Feuerwehr entstand ein Sachschaden in mittlerer sechsstelliger Höhe.