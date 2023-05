Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was hat Mathematik mit Bier zu tun? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel, aber am Wilhelm-Erb-Gymnasium (WEG) in Winnweiler hat die elfte Klasse einen kreativen Weg gefunden, diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren.

Denn die Schüler haben in ihrem Matheunterricht moderne und ausgefallene Biergläser mithilfe eines Computerprogramms designt. Ausgeschrieben war der Wettbewerb von der Brauerei Bischoff in Winnweiler.