Der für die Errichtung des Ärztehauses in Winnweiler erforderliche Bebauungsplan „Schleifbach“ ist einen weiteren Schritt vorangekommen. Die Anregungen der Behörden und Bürger sind soweit möglich in die Planung integriert worden. Der Gemeinderat hat nun die erneute Offenlage beschlossen. Der Bau des Ärztehauses hat bereits begonnen. Es entsteht hinter dem ehemaligen Katasteramt, in Nachbarschaft zur VG-Verwaltung.

Von diesem Verfahren abgetrennt wurde der Bebauungsplan „Lohnsbachpark/Sparkasse“. Dieser soll erst dann weiter beraten werden, wenn die beauftragten Gutachten zum Hochwasserschutz vorliegen.