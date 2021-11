Nach der coronabedingten Pause veranstaltet die Ortsgemeinde Winnweiler in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt. Er findet wie üblich am ersten Adventswochenende, in diesem Jahr am 27. und 28. November, statt. Wie Ortsbürgermeister Rudolf Jacob der RHEINPFALZ mitteilte, wird er wegen der besseren Rahmenbedingungen auf den Schlossplatz ausweichen. Unter anderem gibt es dort eine Toilette. „Wir hatten ursprünglich geplant, den Weihnachtsmarkt unter 3G-Bedingungen stattfinden zu lassen, aber das ist zum Glück ja nicht mehr nötig“, sagte Jacob. Somit müsse weder eingezäunt werden, noch müssten die Besucher sich registrieren.