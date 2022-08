Die Alsenzbahn ist am kommenden Wochenende, 20. und 21. August, sowie am 10. und 11. September zwischen Alsenz und Rockenhausen gesperrt. Das teilt das Eisenbahnverkehrsunternehmen Vlexx mit. Der Grund für die Sperrungen seien Gleisbauarbeiten der DB Netz AG, so Vlexx. Betroffen seien die Züge der Linie RE 17 zwischen Rockenhausen und Bad Kreuznach. Als Ersatz würden Schienenersatzverkehr-Busse eingesetzt.

Die von DB Regio gefahrenen Züge der Linie RB 65 entfallen laut Vlexx nur zwischen Rockenhausen und Alsenz. Auch hier werden Busse eingesetzt. Weitere Informationen zum Fahrplan gibt es unter www.vlexx.de. Zudem kann der Baustellenfahrplan in den elektronischen Fahrplanauskunftsmedien des RNN (www.rnn.info) und der Deutschen Bahn (www.bahn.de) abgerufen werden.