Was hat das defekte Dach einer Aussegnungshalle mit einer Anhebung der Grundsteuer B zu tun? Eine ganze Menge, wie der Gemeinderat des 150-Einwohner-Dorfes im Ohlbachtal leidvoll erfahren musste. Denn ohne klare Verbesserung der Haushaltslage können die Schäden nicht behoben werden. Kein Einzelfall.

In Marnheim drohen die Arbeiten am Sport- und Freizeitzentrum ins Stocken zu geraten. In Seelen musste die Renovierung der „Lehrerwohnung“ zurückgestellt werden. In Gaugrehweiler stehen die