Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es soll ein Schritt werden, von dem am Ende alle profitieren. Nach Oberwiesen will nun auch die Ortsgemeinde Dannenfels ihre Kita in die Hände der Verbandsgemeinde legen. Andere zögern noch.

Entschieden ist damit zwar noch nichts, dennoch ist zumindest im Rat in Dannenfels eine klare Tendenz erkennbar. Der Beschluss fiel einstimmig, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle durchaus Nachfragen